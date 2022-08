Stiri pe aceeasi tema

- Finanțatorul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, a anunțat care este obiectivul lui Marius Croitoru. Omul de afaceri spune ca echipa sa trebuie sa incheie sezonul peste rivala din oraș, CS Universitatea Craiova. ”Pe mine nu ma intereseaza rivaliatea cu FCSB, eu am rivalitate cu CSU. Vreau sa…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, s-a declarat multumit de prestatia elevilor sai in repriza a doua a meciului cu FC U Craiova 1948. ”O prima repriza nu foarte buna. Nu am reușit sa ne inchidem foarte bine. Am avut momente cand ne-am dus in pressing, dar am avut probleme la contraatacurile lor, la Bauza,…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a prefațat meciul cu FCU Craiova 1948. Tehnicianul a declarat ca argentinianul Juan Bauza, jucatorul formatiei oltene, traverseaza o forma foarte buna. „FCU Craiova are o echipa buna, cu experienta. S-a vazut la meciul lor cu CFR Cluj ca au fost condusi si au reusit…

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat ca isi doreste sa castige partida din deplasare cu Universitatea Craiova, el subliniind ca formatia sa este mult mai puternica decat Vllaznia Shkoder, adversara gruparii oltene din turul 2 preliminar al Conference League. „Ne asteapta un meci extrem…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu (54 de ani), s-a aratat ingrijorat de meciul contra celor de la U Craiova 1948 Tehnicianul s-a aratat ingrijorat de vremea caniculara, dar și de calitațile jucatorilor echipei oltene. ”Tot timpul e presiune, sunt conștient ca avem nevoie de victorii. Nu imi…

- Sepsi a obținut un punct din partida disputata in deplasare cu CS Universitatea Craiova. Oltenii au condus cu 2-0, dar covasnenii au egalat pe final. Antrenorul echipei din Sfantu Gheorghe, Cristiano Bergodi (57 de ani), și-a felicitat jucatorii pentru faptul ca au luptat pana la final pentru un rezultat…

- CS Universitatea Craiova a remizat, vineri seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Sepsi, in prima etapa a Superligii. Antrenorul formației oltene, Laszlo Balint, a declarat dupa meciul cu gruparea covasneana, scor 2-2, ca formatia sa nu a gestionat cum ar fi trebuit ultimele 20 de minute. ”Joc…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe FC Botoșani, scor 2-0, și a obținut biletul pentru Conference League. Marius Croitoru (41 de ani) nu e sigur daca va continua pe banca formației din Moldova. Marius Croitoru s-a plans de arbitrajul lui Horațiu Feșnic. Antrenorul lui FC Botoșani spune ca echipa…