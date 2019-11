Un ordin al noului ministru al Sanatații privind schimbarea din funcție a directorului Spitalului Județean Timișoara, medicul Marius Craina, a aparut in spațiul public astazi. Potrivit Renașterea Banațeana, ordinul nu are numar de inregistrare, insa poarta semnatura și ștampila ministrului. Astfel, in document se arata ca „incepand cu data prezentului ordin, domnul Patrașcu Radu-Florian-Petrișor se […] Articolul Marius Craina neaga faptul ca ar fi fost schimbat din funcția de director al Spitalului Județean Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .