Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Marius Craina, candidatul Pro Romania Pentru primaria Timișoara, vine in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre campania electorala aflata in plina desfașurare și despre planurile fostului manager al spitalului județean in cazul in care…

- Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS la Primaria Timisoara, s-a aratat amuzat de mirarea lui Nicolae Robu cu privire la finantarea campaniei sale. Invitat la PRESSALERT LIVE, cetateanul german care isi propune sa schimbe status quo-ul in administratia locala a subliniat sprijinul pe care-l are de la voluntari…

- PMP Timis acuza Primaria Timisoara si Politia Locala de ilegalitati in privinta bannerelor electorale ale partidului. Liderii PMP Timis anunta ca, daca le vor fi date jos bannerele, vor face plangeri penale pentru abuz in serviciu, atat primarului Nicolae Robu, cat si Politiei Locale. Prezentam in continuare…

- Candidat PRO Romania dupa ce initial parea ca va fi in cursa pentru Primaria Timisoara pentru social-democrati, medicul Marius Craina a spus la PRESSALERT LIVE ca asteapta pe 27 septembrie voturi chiar de la fostul partid. Fostul manager al Spitalului Judetean „Pius Branzeu” a dat de asemenea un diagnostic…

- Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Marius Craina, candidatul PRO Romania la functia de primar al Timisoarei nu se teme de eventualele atacuri ale adversarilor politici in legatura cu activitatea sa in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Pius Branzeu”. Demis la finele lui februarie, fostul…

- Fostul manager al Spitalului Județean din Timișoara, Marius Craina, acum candidat Pro Romania pentru Primaria Timișoara, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre activitatea acestuia la Spitalul Județean Timișoara, dar…

- Ultimul control al Curții de Conturi la Primaria Timișoara a confirmat, in raportul finalizat recent, dezvaluirile facute de-a lungul timpului despre ilegalitațile facute in El Dorado-ului imobiliar de pe Calea Urseni cu sprijinul administrației condusa de Nicolae Robu. Va reamintim ca PRESSALERT.ro…

- Nicolae Robu a anunțat pe pagina sa de Facebook ca Primaria Timișoara nu va majora taxa de acces pentru producatori in piața volanta și ca cei care au platit deja mai mulți bani ca sa iși expuna marfa acolo vor primi sumele inapoi. Edilul local a notat, intr-o postare, ca a aflat de la un […] Articolul…