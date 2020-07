Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) va evolua azi, de la ora 16:30, intr-un meci de dublu mixt din cadrul Winners Open, primul turneu de tenis din Romania de dupa pandemie. Competiția se disputa la Cluj, iar campioana de la Wimbledon din 2019 va face pereche cu Horia Tecau. Cei doi ii vor infrunta pe Marius…

- Fotbalistul bosniac Miralem Pjanic a sarbatorit transferul de senzație la FC Barcelona. Sportivul a organizat o petrecere, la care au participat membrii familiei sale și prietenii, intr-un local cu muzica balcanica. La un moment dat, Pjanic nu și-a mai putut stapani emoțiile.

- Crsitina Becali, fiica latifundiarului din Pipera, nu ține cont de gura lumii. Tanara se iubește cu un puști, care nu face parte din aceeași clasa sociala, insa nimic nu mai conteaza cand dragostea este la cel mai inalt nivel.

- Slujba de inmormantare a lui Costin Marculescu a inceput cu ceva timp in urma. Prietenii, cunoscuții și familia ii sunt acum alaturi actorului, care a plecat mult prea devreme de pe aceasta lume.

- Mai tanara iubita a lui Cristian Boureanu s-a plictisit de atata stat in casa, așa ca s-a echipat cu chef de plimbare, și-a sunat o prietena și direct in parc s-au dus, fara sa ii pese de aglomerație sau de masurile de protecție.

- Marea campioana a Constantei si a Romaniei Eliza Samara, multipla campioana europeana la tenis de masa, a postat pe Facebook o imagine cu ea din copilarie, pe cand facea primii pasi in sportul care i a adus mari succese si satisfactii. "Am dat peste poza aceasta in arhiva Ce spuneti, seman Sa ne fie…