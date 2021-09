Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de tenis a Romaniei a invins formatia Portugaliei, scor 3-1, in primul tur al Grupei Mondiale I a Cupei Davis, dupa ce Marius Copil a castigat cu 6-3, 2-6, 6-4 in fata lui Joao Sousa, duminica, in Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca, transmite Agerpres. Romania, echipa…

- Echipa masculina de tenis a Romaniei conduce formatia Portugaliei cu scorul de 2-1 in primul tur al Grupei Mondiale I a Cupei Davis, dupa ce perechea Marius Copil/Horia Tecau a invins cuplul Nuno Borges/Joao Sousa cu 6-4, 6-3, duminica, in Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca.

- Echipele masculine de tenis ale Romaniei si Portugaliei sunt la egalitate, 1-1, dupa primele meciuri de simplu ale intalnirii din primul tur al Grupei Mondiale I a Cupei Davis, sambata, in Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca, in urma victoriei reusite de Marius Copil cu 6-4, 6-3 in…