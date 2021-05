Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a pierdut la limita, scor 0-1, partida cu Academica Clinceni, iar antrenorul Marinos Ouzounidis a admis ca evoluția alb-albaștrilor a fost dezamagitoare. „Am obținut ceea ce meritam. Nu am jucat bine și nu am jucat ce știm, ce am pregatit. Am facut multe greșeli și am meritat sa…

- CFR Cluj a pierdut, sambata seara, meciul cu Universitatea Craiova, iar titlul se indeparteaza. CFR Cluj a pierdut acasa meciul cu Universitatea Craiova, scor 2-1, in derby-ul etapei.Craiova a deschis scorul in minutul 27, dupa o centrare din corner reluata de Marius Constantin cu capul. Portarul…

- Un model pentru colegii din echipa, Cardoso vrea sa joace la 100% din capacitate la meciul cu Universitatea Craiova. Fundasul a lipsit aproape o luna de pe teren, dar a revenit la meciul cu CFR cand s-a vazut ca nu e la zi cu pregatirea. Si acum Card...

- Universitatea Craiova se pregateste sa deschida etapa a 27-a din Liga 1 luptand impotriva formatiei Gaz Metan Medias. Confruntarea este programata vineri, de la ora 20.30, in Ardeal. Despre acest duel important a vorbit Mirko Pigliacelli, portarul Stiintei aratandu-se optimist. „Vom avea un meci greu,…

- Universitatea Craiova a ajuns in „careul de ași“ al Cupei Romaniei dupa 1-0 cu Chindia Targoviște in urma unui gol marcat de Campanu. Antrenorul echipei din Banie, Marinos Ouzounidis, a recunoscut ca este nemulțumit de ratarile jucatorilor lui. „Am avut multe ocazii, puteam inchide meciul mai repede,…

- Fundașul Universitații Craiova, Paul Papp, regreta ca Universitatea Craiova nu a contabilizat decat un punct din meciul cu Academica Clinceni. El considera ca doar golul ii lipsește echipei sale, altfel jocul este din ce in ce mai bun. „Am ajuns de multe ori in fața porții, dar nu am reușit sa o bagam…

- Decarul formației Universitatea Craiova , Alex Cicaldau, și-a cerut scuze pentru ratarile sale și pentru remiza inregistrata cu Academica Clinceni. „Bineințeles ca ne pare rau ca nu am caștigat. Am venit aici cu gandul sa luam cele trei puncte și cred ca in prima repriza s-a jucat meciul. Am avut destule…

- Universitatea Craiova a inregistrat un egal, 0-0, cu Academica Clinceni, iar antrenorul Marionos Ouzounidis a fost ușor nemulțumit de randamentul elevilor sai. „A fost un meci exact cum ne-am așteptat, adica dificil. Am jucat cu cateva zile in urma și nu am fost atat de proaspeți. Puteam caștiga, chiar…