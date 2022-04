Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marius Budai, a declarat, joi, la Timișoara, ca in urma primei discuții avute in coaliția de guvernamant, au fost stabilite cele șase alimente de baza care se vor putea cumpara cu voucherele acordate de Guvern. Voucherele vor avea o valoare de 50 de euro fiecare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat marti seara, in exclusivitate la Antena 3, ce vor isi vor putea cumpara romanii cu voucherele care vor ajunge la cei cu venituri reduse. Acestea vor putea fi folosite in hypermarketuri, magazine si chiar in piete, de unde oamenii vor putea cumpara sase grupe…