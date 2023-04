De obicei, poștașii livreaza pensiile la domiciliul beneficiarilor in perioada 1-15 a fiecarei luni, insa in aprilie romanii iși vor primi banii mai repede.Astfel, poștașii vor livra pensiile la domiciliul beneficiarilor pana in data de 11 aprilie 2023.De asemenea, Marius Budai a precizat ca in luna aprilie pensiile vor fi virate pe card in data de 10 aprilie. De obicei, pensiile se achita pe card in data de 12 a fiecarei luni, potrivit informațiilor transmise de Casa de Pensii.Totodata, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat ca in Saptamana Mare vor fi incarcate,…