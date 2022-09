Marius Budăi, replică la criticile PNL: „Eu nu am ieşit în conferinţa…

Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, miercuri seara, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca, atunci cand a anuntat propunerile PSD privind majorari de venituri si noi masuri de sprijin „nu a iesit de capul sau” in conferinta de presa, amintind ca liderul partidului, Marcel Ciolacu, „a anuntat de mai mult timp” ca PSD lucreaza la un nou program de genul „Sprijin pentru Romania”, relateaza News.ro. „Noi suntem convinsi ca nu pot exista dispute ideologice atunci cand este vorba despre a sustine populatia si economia. Pur si simplu nu suntem in perioada in care sa avem timp de certuri…