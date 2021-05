Stiri pe aceeasi tema

- Curg reacțiile pe scena politica dupa vestea ca Viorica Dancila a fost numita consilier al Guvernatorului BNR. Cristian Petrescu, vicepreședinte PMP, e de parere ca la mijloc e o problema morala. "Ce o recomanda pe doamna Viorica Dancila pentru postul de consilier pe Probleme De Strategii…

- Fostul europarlamentar PSD Ioan Mircea Pașcu a fost și el angajat consultant la Banca Naționala (BNR), intr-un post similar cu cel al Vioricai Dancila , a confirmat pentru G4Media.ro biroul de presa al bancii centrale. Pentru angajarea in acest post, Pașcu a depus un dosar și a trecut de un interviu.…

- Viorica Dancila, fost premier al Romaniei și lider PSD, a fost numita consilier de strategie al guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, au declarat pentru MEDIAFAX surse oficiale din Banca Naționala a Romaniei.

- Fostul premier al Romaniei, Viorica Dancila, a fost angajata la Banca Naționala a Romaniei, in echipa lui Mugur Isarescu. Conform G4Media , social-democrata este viitorul consilier pe strategie al guvernatorului BNR și ar urma sa inceapa treaba pe 1 iunie. Viorica Dancila va fi consilier de Strategie…

- Maior iși va prelua mandatul la Amman in urmatoarea perioada. Relațiile Romaniei cu regatul hașemit al Iordaniei s-au tensionat in timpul guvernarii Dancila. Regele Iordaniei și-a anulat vizita in țara noastra dupa ce premierul Viorica Dancila a anunțat, in martie 2019, ca va muta ambasada din Israel…

- Banca Nationala a Moldovei constata ca recuperarea banilor de pe urma fraudei bancare – un subiect atat de sensibil pentru intreaga societate – se transforma intr-un instrument de scoatere in evidenta a imaginii unor politicieni si reflecta o actiune de dezorientare a publicului, transmite IPN.

- CHIȘINAU, 1 apr – Sputnik. La cursul Bancii Naționale a Moldovei (BNM) pentru joi, 1 aprilie, un dolar american este cotat cu 18,07 lei, un euro – cu 21,20 lei, o hrivna ucraineana – cu 64,88 bani, un leu romanesc – cu 4,30 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 23,94 bani. © Screenshot / Banca…

- Cartea, intitulata „Viorica Dancila, partea ei de adevar" este plina de erori de scriere, gramaticale, dezacorduri, acestea fiind intalnite cam la fiecare trei pagini. Inclusiv numele „Dancila" este scris, uneori, cu litera mica, iar cuvintele sunt in multe situatii, masacrate.Interviul urmareste sa…