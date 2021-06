Marius Budăi: PSD a depus la Senat un proiect de lege pentru plafonarea indemnizaţiilor membrilor din consiliile de administraţie ale companiilor de stat „Am inregistrat ieri la Senat, in calitate de prima camera sesizata, un proiect de lege care isi propune plafonarea indemnizatiilor din consiliile de administratie ale companiilor de stat si acolo unde statul e actionar majoritar, precum si numarul de mandate concomitente sa nu fie mai mult de doua pe o persoana fizica. Plafonarea se face la nivelul salariului mediu brut pe tara. Astfel se scoate din aceasta indemnizatie acea componenta variabila care practic le permitea sa urce pana la acele indemnizatii la unele dintre companiile de stat si in acest mod poate isi vor da seama guvernantii ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

