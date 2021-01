Stiri pe aceeasi tema

- Optica privind ajutoarele sociale ar trebui schimbata, iar viziunea liberala este sprijin tintit pentru cei vulnerabili si incurajarea muncii pentru cei care pot sa mearga la munca, a declarat, joi seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Citește și: SURSE - Ședința tensionata la PSD București:…

- CCR considera constituționala legea care majoreaza punctul de pensie cu 40%. Cițu: Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o majorare cu 40%. Respectam calendarul asumat Premierul Florin Citu a declarat ca Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o…

- Noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, afirma ca si-a propus ca in mandatul sau "sa scoata subiectul pensiilor din logica politica si politicianista". Intrebata daca vor creste pensiile in cursul acestui an, Turcan spune ca pensiile vor fi indexate "cel putin cu rata…

- "Salariul minim va fi indexat" Foto arhiva Salariul minim va fi indexat miercuri, în sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate în acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi 24. "Salariul minim…

- Fostul ministru social democrat al Muncii, Marius Budai acuza Guvernul ca vrea sa majoreze valoarea tichetelor de masa cu un ban: „Cițu și Violeta Alexandru le transmit romanilor ca nu dau nici macar doi ban...