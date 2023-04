Stiri pe aceeasi tema

- Cumulul pensiei cu salariul: Anunțul ministrului Muncii despre masura interzicerii angajarii dupa pensionare Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat joi, referindu-se la cumulul de salarii si pensii, ca discutia nu trebuie generalizata, ci trebuie facuta „de la post la post”,…

- Subprefectul Clujului și președintele PSD Turda, Razvan Ciortea a fost astazi prezent la Targul Locurilor de Munca din Cluj, organizat la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, alaturi de Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale – Marius Budai. De asemenea, la cea mai mare bursa a locurilor de munca a mai…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a avut luni o discutie cu omologul sau din Austria despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen, oficialul austriac dand asigurari privind sustinerea sa, precum si a vice-cancelarului Werner Kogler.

- Impozitarea contractelor part-time. Ministrul Muncii: „Incasari mai mari la bugetul de stat, ceea ce va permite marirea de salarii si pensii” Impozitarea contractelor part-time. Ministrul Muncii: „Incasari mai mari la bugetul de stat, ceea ce va permite marirea de salarii si pensii” In cadrul dezbaterii…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, a efectuat, in perioada 27 februarie – 2 martie a.c., o vizita de lucru in Regatul Spaniei. In acest context, demnitarul roman și omologul din Spania, Jose Luis Escriva Belmonte, au semnat o declarație comuna de intenție de colaborare in domeniul…