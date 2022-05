Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a afirmat, marti, ca in Romania nu mai exista o cota unica de impozitare, dand ca exemple scutirile acordate celor cu venituri mici sau cele doua tipuri de impozitare pentru societatile comerciale. „Noi in Romania nu mai avem impozitare unica. (…) Avem pensionari care pana la 2.000 de lei nu platesc absolut niciun leu impozit si se plateste doar pentru suma de peste 2.000 de lei. Avem in economie (…) societati comerciale care platesc 1% impozit pe venit, altii care platesc 16% impozit pe profit si exemplele pot continua”, a declarat Budai…