- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Iasi, ca actuala guvernare nu va asista pasiva la evolutia preturilor energiei si a subliniat ca daca va fi nevoie se va recurge la interventia statului.

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat vineri ca daca vor fi necesare si in primavara masuri care sa protejeze consumatorii din cauza cresterii preturilor la energie, atunci acestea vor fi luate, el precizand ca reprezentantii guvernului nu vor sta pasivi. "Din pacate, cresterea…

- ”Din pacate, cresterea preturilor energiei a creat un deranj foarte mare din punct de vedere social. Suntem extrem de atenti asupra a ceea ce se intampla cu preturile din energie. Fluctuatia foarte mare de la o luna la alta ne face sa actionam pas cu pas. De aceea sunt cele doua OUG-uri… si de aceea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca sustine renegocierea de catre Guvern a procentului din PIB pe care Romania sa-l aloce bugetului de pensii. Social-democratul a precizat ca mentinerea unui procent de 9,4 din Produsul Intern Brut pentru bugetul de pensii, și-ar mentine „saraci” pe pensionarii…

- ​​Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), acuza USR ca vrea „saracirea populației”, susținând ca atacarea bugetului la CCR are o singura explicație, respectiv ca USR-ului nu-i pasa de pensionari, salariați și copii. „Le transmit cetatenilor români, sa stea linistiti,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat vineri seara ca pachetul social asumat de coalitie a fost finalizat, iar Guvernul a aprobat ajutorul pentru pensionarii care au venituri lunare de pana la 1.600 de lei.„Suntem in masura sa va anunțam ca pachetul social asumat de coalitia aflata la guvernare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi, 9 decembrie, ca salariul minim pe economie va fi, de la 1 ianuarie 2022, de 2.550 de lei.Salariul minim pe economie, de la 1 ianuarie, va fi de 2.550 de lei. De asemenea, va informez ca am discutat cu premierul si am discutat si in coalitie, voi convoca…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca in programul de guvernare nu este cuprinsa o noua lege a pensiilor, ci modernizarea actualei legi, prioritatea zero a Executivului fiind implementarea pachetului social de la 1 ianuarie 2022, potrivit Agerpres. „Dupa cum stiti, prin PNRR sta prinsa o consultanta…