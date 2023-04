Stiri pe aceeasi tema

Inainte de Paște, toți pensionarii din Romania sunt vizați de un anunț facut chiar de catre Marius Budai, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale (MMSS).

Senatorul liberal Ion Iordache susține ca ministrul Muncii, Marius Budai, nu mai poate refuza pensionarea anticipata a minerilor din cadrul Complexului Energetic Oltenia ca urmare a unei decizii a instanței, anunța Mediafax.Mesajul a fost publicat pe Facebook.

Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni, la dezbaterea moțiunii depusa impotriva sa in Camera Deputaților, ca masura impozitarii contractelor part-time a fost una benefica:

Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca reforma pensiilor acordate in baza legilor speciale include recalcularea acelor pensii al caror cuantum depaseste venitul incasat de pensionar in perioada in care se afla in activitate, el reiterand ca legea care include o astfel de prevedere nu va fi adoptata…

Ministrul Muncii, Marius Budai, a venit cu prima reacție la raportul Bancii Mondiale in privința pensiilor speciale, raport publicat in exclusivitate de STIRIPESURSE.RO. Budai susține ca urmeaza o discuție cu cei responsabili aflați in subordinea premierului, iar apoi cu reprezentanții Comisiei Europene.

Ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit despre formula de calcul a pensiilor, reforma urmand sa fie gata pana pe 31 martie 2023. Noua lege, se pare ca va aduce multe discriminari in sistemul de pensii. Mai exact, vor primi pensii mai mici...Citește AICI cine va primi pensii mai mici dupa recalcularea…

Invitația vine la propunerea grupului senatorilor USR, informeaza site-ul Senatului. Liderul grupului USR din Senat, Radu Mihail, a precizat, pe 6 februarie, ca ministrul Predoiu are de dat explicatii referitoare la declaratiile privind achitarea definitiva a lui Dan Hosu, sotul fostei sefe DIICOT…

Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a declarat miercuri, la un eveniment sindical, ca invatamantul tehnologic trebuie sa fie un capitol extrem de important in Legile educatiei.