Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca persoanelor cu autism trebuie sa li se ofere mai multe oportunitati.”De Ziua Mondiala de Constientizare a Autismului, incurajez institutiile publice si companiile private sa se gandeasca mai mult la modul in care privesc persoanele cu autism, sa-si faca timp…

- Persoanele cu autism au un potential enorm, majoritatea avand calitati vizuale, artistice sau intelectuale remarcabile, si este important sa le oferim mai multe oportunitati, inclusiv in piata muncii, a transmis ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, cu ocazia Zilei Mondiale de Constientizare…

- Ieri, Camera Deputatilor a adoptat- ca for decizional- un proiect de lege care prevede acordarea mai multor facilitati si drepturi persoanelor cu dizabilitati, obligand, printre altele, autoritatile administratiei publice sa asigure accesul acestor persoane la cultura, sport si turism si sa monteze…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a facut noi declarații despre varsta de pensionare. Mii de romani sunt vizați! Ministrul a vorbit despre ideea de creștere a varstei de pensionare in Romania, asumata in PNRR. Potrivit acestuia, varsta de pensionare... Citește AICI ce se va intampla cu varsta de pensionare-…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca exista un numar record de contracte de munca in Romania – 6.710.480. Acest lucru arata, in opinia ministrului, ca masura taxarii contractelor part-time a avut un efect benefic pentru angajatii ale caror contracte s-au transformat in unele cu norma intreaga,…

- Social Beneficiarii de ajutor social apți de munca vor pierde acest venit daca refuza sa se angajeze februarie 17, 2023 12:18 Ministrul Muncii a facut un anunț in legatura cu faptul ca beneficiarii de ajutor social (venitul minim de incluziune), care sunt apți de munca și care refuza sa se angajaze…

- Oamenii au nevoie de servicii de calitate, sa-și rezolve cu rapiditate problemele, și au nevoie de respect in relația cu furnizorii. Pentru mulți consumatori, serviciul de asistența pentru clienți, indiferent de firma carora li se adreseaza, inseamna nervi și timp pierdut la telefon. Oamenii sunt nevoiți,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma, intrebat daca in perioada urmatoare exista riscul ca sistemul de pensii sa fie unul nesustenabil, odata cu iesirea la pensie a asa-numitelor generatii de ”decretei”, ca in orizontul anului 2030 nu vor fi probleme legate de plata pensiilor, amintind ca in Romania…