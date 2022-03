Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Florin Citu a afirmat, luni, la Senat, despre cele 24 de jaloane din PNRR care trebuie indeplinite pana la finalul lunii martie, ca cine nu vrea sa faca, de exemplu, reforma pensiilor, atunci sa vina altcineva sa o faca. El a dat si exemplul reformei salarizarii si a administratiei.…

- Florin Cițu, președintele PNL, anunța ca toate partidele din coaliție susțin adoptarea legii offshore, astfel incat exploatarea gazelor din Marea Neagra sa poata sa inceapa cat mai curand. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele PNL Florin Cițu a anunțat, miercuri, ca proiectul de securitate naționala va ajunge in Parlament saptamana viitoare, precizand ca acest proiect nu va modifica Constituția. „Vom face orice ca acest proiect sa fie aprobat in regim de urgența”, a spus Cițu. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta, luni, ca s-au facut plati catre 65 de furnizori de energie, in valoare totala de 373,24 milioane lei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președintele PNL Florin Cițu a declarat luni, la Parlament, intrebat daca are de gand sa schimbe legislația in ceea ce privește site-urile de propaganda, ca va avea astazi o discuție cu reprezentanții ANCOM, el precizand ca „aceasta propaganda exista de ani de zile” și cu toți „au cam ignorat-o”.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, sambata, ca a mers in Vamile Radauti-Prut si Stanca-Costesti pentru a-i informa pe cetatenii ucrainieni care intra in Romania despre posibilitatile de angajare in tara noastra. El a precizat ca in Botosani autoritatile pun la dispozitie 3.000 de locuri de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta, vineri, ca cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de 9 luni dintr-un an calendaristic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Deputatul PNL Raluca Turcan ii cere ministrului Muncii, Marius Budai, sa trimita in Parlament proiectul de lege care reglementeaza activitațile casnice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …