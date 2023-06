Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgența pentru sprijinirea populației afectate de inundații, alunecari de teren și fenomene meteorologice periculoase, in limita sumei de 7 milioane lei, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budai, joi, pe pagina de facebook. Hotararea de Guvern a fost adoptata…

- Premierul Marcel Ciolacu a convocat in aceasta dimineața Comitetul Național pentru Situații de Urgența pentru aprobarea unor masuri urgente de sprijinire a persoanelor din localitatea Grecești, județul Dolj, afectate de inundații. “Suntem alaturi de oamenii care au nevoie de sprijinul nostru. Ținem …

