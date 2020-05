Stiri pe aceeasi tema

- ALDE, partidul condus de Calin Popescu Tariceanu, echivaleaza declarația premierului Ludovic Orban privind „starea de alerta maxima” cu „amenzi cu nemiluita”, in contextul in care „Guvernul Orban revine in forța dupa 3 zile in care a fost o brambureala totala.”Citește și: Guvernul adopta HG!…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni dimineata, la inceputul sedintei de Guvern, ca astazi va fi adoptata Hotararea privind starea de alerta, care va fi trimisa ulterior Parlamentului spre aprobare.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca este nevoie urgenta de proiectul de lege al Guvernului care cuprinde masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in situatia de alerta.

- Potrivit proiectului de lege, se vor putea face angajari in domeniul medical fara concurs, masca va fi obligatorie in spațiile publice inchise, iar preoții pot ține slujbe daca exista distanțare sociala.

- Guvernul Orban a adoptat in ședința de luni un proiect de lege privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 dupa 15 mai. El urmeaza sa fie depus in Parlament.- in curs de actualizare

- Semnal de alarma tras de fostul ministru al Muncii, Marius Budai pe pagina sa de Facebook. Budai avertizeaza asupra faptului ca Guvernul Orban neglijeaza mediul privat din Romania, alocand pentru sprijinirea privaților afectați de coronavirus doar 2% din PIB. Cu cele doua procente alocate pentru…

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, ii propune actualului ministru al Muncii, Violeta Alexandru, sa faca un anunț public pentru ca oamenii care indeplinesc condițiile de pensionare sa primeasca banii de la data indeplinirii condițiilor, iar aceștia sa nu mai fie nevoiți sa umble cu dosarele…