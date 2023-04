Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, spune, marți, ca nu va fi o inghețare a salariilor bugetarilor, ci „de o neintervenție pe o perioada limitata”. El afirma ca, in continuare, vor fi facute angajari in Educațție și Sanatate. „Pe o perioada de cateva luni sa nu mai fie intervenție asupra legii salarizarii.…

- Amendamentele la Legea pensiilor speciale au fost discutate in comisiile de specialitate din Senat, iar propunerea legislativa a trecut de acest for. Varianta actuala a legii a fost trimisa la Banca Mondiala, pentru analiza, a anunțat astazi, la Iași, ministrul Muncii, Marius Budai. El a mai spus ca,…

- O noua formula de calcul va fi aplicata pentru stabilirea pensiilor, ceea ce inseamna ca, in total, cinci milioane de pensii vor fi recalculate. Ministrul Muncii promite ca nicio pensie nu va scadea. Ministerul Muncii si Casa Nationala de Pensii Publice au finalizat varianta finala pentru Legea Pensiilor,…

- Comisia Europeana a propus Guvernului doua variante pentru reglementarea pensiilor speciale, iar Ministrul Muncii așteapta propunerile ministerelor de linie, conform unor surse de la guvernare.CE ar fi respins propunerile inițiale ale Ministerului Muncii pe reducerea pensiilor speciale. Comisia a…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, sustine ca Banca Mondiala ”a fost un partener extrem de serios” in ceea ce priveste consultanta acordata autoritatilor romane cu privire la reforma pensiilor acordate in baza unor legi speciale. Budai precizeaza ca expertii Bancii Mondiale au tinut cont, in elaborarea…

- „In decembrie 2021 am aprobat un memorandum in Guvern in care s-a format un prim grup de lucru unde nu erau miniștrii de resort care au in coordonare pensiile militare, pentru ca, in concepția noastra pensiile militare nu erau acolo. Insa, din cauza ca intr-un mod ”profesionist” a fost trecut in PNRR…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat, luni, ca Guvernul asteapta raportul Bancii Mondiale cu privire la proiectul de lege referitor la pensiile speciale care se afla in dezbatere in Parlament. „Este in cererea de plata numarul 3 (legea privind pensiile speciale). Astazi si maine, din…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, si-a manifestat, astazi, solidaritatea cu angajatii din sistemul de invatamant si cu cei din sistemul sanitar, care au protestat fata de nivelul scazut al salariilor, relateaza Agerpres. Citește și: El a declarat ca sindicatele din cele doua sectoare de activitate vor…