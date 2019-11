Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile trebuie platite indiferent de excedentul sau deficitul de la buget, iar noul Guvern va trebui sa respecte Legea pensiilor si Legea salarizarii, a declarat marti dimineata fostul ministru al Muncii, Marius Budai.

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, a ajuns in urma cu puțin timp la ministerul Muncii, acolo de unde le-a transmis liberalilor un avertisment taios dupa ce au preluat guvernarea.Citește și: Anunț de ULTIM MOMENT de la ANM - Cat va dura primavara din plina toamna "Eu niciodata…

- Propunerea de ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, miercuri, la audierea din comisia parlamentara de specialitate, ca va respecta legislația in vigoare privind creșterile salariale dar și marirea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020."Vom respecta legislația in vigoare…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a intervenit in direct la Romania TV unde a vorbit despre existența fondurilor necesare pentru plata pensiilor, dar și despre noi majorari. Declarația vine in contextul in care in ultima perioada s-a vorbit tot mai mult despre faptul ca nu ar exista suficienți bani…

- Dupa data de 1 octombrie incep noi recalculari de pensii. In acelasi timp, toti pensionarii au primit, de luna aceasta, taloanele majorate. De asemenea, se doreste si impozitarea pensiilor foarte mari. Recalcularea pensiilor va continua si dupa data de 1 octombrie, pentru pensiile din grupa 1 si 2.…

- Pensiile cresc, de la 1 septembrie, de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, in ciuda tuturor avertizarilor venite atat de la institutiile avizate din tara, cat si din partea celor internationale. 5 milioane de pensii care sunt bazate pe contributivitate vor fi majorate, potrivit ministrului Muncii,…

- "Exista un grup de lucru impreuna cu reprezentantii tuturor asociatiilor militarilor in rezerva, in retragere, pentru a veni cu un proiect pe legea pensiilor militare. Principiile le stiti: la functie egala, grad egal, vechime egala pensia sa fie egala. E cam la fel cum functioneaza si pensia pentru…

- Plata pensiilor majorate cu 15% va incepe efectiv de luni, a declarat, la Mamaia, ministrul Muncii, Marius Budai. Totodata, va crește și pensia minim garantata. "Suntem cu toate pensiile recalculate. Taloanele sunt tiparite, sunt facute primele plati catre Posta Romana. De luni, incepem efectiv plata…