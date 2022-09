Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, ministrul Sanatatii Alexandru Rafila, ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu si cel al Transporturilor Sorin Grindeanu se mentin pe primele locuri in topul vizibilitatii si in luna august. Ministrul Muncii Marius Budai, pe locul 16 in iulie, urca spectaculos pe locul al saselea,…

- Liderii coaliției PNL-PSD-UDMR, Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu si Kelemen Hunor, au decis luni seara, 19 septembrie, dupa aproape 4 ore de discuții, ca subventionarea pretului la pompa, care expira la 1 octombrie, va continua inca trei luni, și pentru motorina, si pentru benzina, au declarat surse participante…

- Romania a propus la reuniunea extraordinara a ministrilor Energiei din Uniunea Europeana ca plafonarea pretului gazelor sa fie mai larga si sa nu vizeze doar gazul rusesc, pentru ca altfel exista riscul ca oferta sa fie mica decat cererea si sa creasca pretul pentru gazul din celelalte surse, a declarat…

- Aproape patru ore a durat ședința de coaliție PNL-PSD-UDMR ținuta marți, 16 august, la Palatul Victoria, prima la care au participat și liderii comunitații maghiare dupa mai multe saptamani. „Cei de la UDMR nu au fost intrebați nimic despre afirmațiile facute de Viktor Orban la Baile Tușnad in cadrul…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a propus ca plafonul pana la care este compensat prețul energiei sa scada de la 300 kWh, in prezent, la 250 de kWh. Virgil Popescu a argumentat scaderea presiunii pe bugetul de stat dar ar dori o propunere asemanatoare și pentru prețul gazelor, potrivit unor surse…

- Premierul Nicolae Ciuca ocupa primul loc ca vizibilitate si in luna iunie, la mare distanta de colegii sai de Cabinet. Pe locul al doilea se mentine ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu, urmat de ministrii Transporturilor si Energiei, care fac un schimb de locuri fata de luna precedenta. Ministrul…

- Ieftinire importanta la pompa. Liderul pieței de distribuție a carburanților a ieftinit joi și benzina și motorina cu 13-15 bani pe litru. De la inceputul lunii, carburanții s-au ieftinit cu 7-8%, daca includem aici și reducerea de preț de 50 de bani, suportata jumatate de Guvern, jumatate de companii.…

- Textul Ordonantei de Urgenta privind reducerea cu 50 de bani a pretului carburantilor a fost elaborat si in urma acestei scaderi Romania va avea cel mai mic pret din Europa, dupa Ungaria, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, relateaza Agerpres. El a participat la ceremonia organizata…