- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat duminica, intr-o interventie la Digi24, ca legea pensiilor speciale este jalon pentru cererea de plata nr 3 din PNRR, cererea de plata nr 2 nu are nicio legatura astfel ca nu exista riscul pierderii banilor europeni. El a comentat raportul Bancii Mondiale, aratand…

- Purtatorul de cuvant al PNL a declarat, la Prima News Tv, ca exista doua comunicari de la Comisia Europeana pe forma legii pensiilor speciale. Ionuț Stroe susține ca forma parvenita la Guvern a fost retrimisa Ministerului Muncii.

- Intrebat de ce prin reforma pensiile speciale in cazul militarilor nu se respecta principiul contributivitații in actualul proiect adoptat de Guvern, Marius Budai a menționat ca „ele au parte de contributivitate. Ne-amam folosit la proiect de tot ce inseamna pensii militare, de serviciu, de reglementarile…

- Ministrul Muncii , Marius Budai, susține ca nu exista probleme cu plata pensiilor in acest an și nu vor fi nici anul viitor. Marius Budai a declarat luni ca nu sunt probleme in acest an cu plata pensiilor si nici anul viitor nu vor fi, insa a mentionat ca banii vor ajunge la pensionari cu cateva zile…

- Executivul a aprobat hotararea de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede ca nivelul acestuia sa fie majorat la 3.000 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 2023, fata de 2.550 lei in prezent, a transmis Ministerul Muncii. Aceasta modificare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat marti, despre legea privind reglementarea pensiilor speciale, ca exista si ca urmeaza sa fie depusa in Parlament, siguranta nu va fi pusa in pericol implementarea PNRR daca nu va fi depusa pana la 31 decembrie. ”Incepand de ieri (luni – n.r.) am inceput inceput…

