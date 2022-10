Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai a prezentat luni, la Parlament, solutiile Bancii Mondiale pentru indeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile: Sa aiba parte de contributivitate, sa aiba un stagiu minim si sa nu mai fie nicio pensie care sa depaseasca venitul din timpul serviciului. El a mai spus…

- Marius Budai le-a facut o promisiune persoanelor vulnerabile, avand in vedere situația economica actuala din Romania. Astfel, ministrul Muncii a insistat pe faptul ca nu poate avansa un procent de majorare a pensiilor pana cand nu va fi aprobat bugetul, dar ca acest procent nu va fi in niciun caz mai…

- Marcel Ciolacu vine cu noi detalii despre pensii. Ce prevede reforma din PNRR și ce ar urma sa se intample cu pensiile speciale? Liderul PSD da toate detaliile. „Cred ca luni Banca Mondiala, stiti ca am luat consultat, adica nu eu, Romania si Ministerul Muncii au luat un consultant pentru intocmirea…

- Fostul premier Florin Cițu susține ca pensiile ar putea fi majorate cu 25% in 2023. El susține ca PNRR a fost negociat bine, in interesul romanilor, iar PSD ii minte pe romani cum respira. Fostull lider PNL Florin Citu scrie, luni, pe Facebook ca in Planul National de Redresare si Rezilienta ( PNRR…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, astazi, la Iasi, ca in Romania se va introduce venitul minim de incluziune. El a precizat ca in conformitate cu noua reforma lansata de Banca Mondiala, se schimba structura ajutorului social, astfel, venitul minim de incluziune va avea in componența atat ajutorul…

- In documentul publicat de Economedia se precizeaza ca reforma sistemului de pensii va trebui facuta pentru toate categoriile, pe baza contributivitații, prevede contractul incheiat cu Banca Mondiala, in urma asumarii acestui obiectiv prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).In plus la…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca pensiile militare nu sunt pensii speciale si a precizat, referindu-se la pensiile magistratilor, ca nu crede ca cineva trebuie sa aiba o pensie care sa depaseasca salariul presedintelui Romaniei sau salariul in plata. Marius Budai a fost intrebat, miercuri,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a anunșat ca o majorare a pensiilor va avea loc de la 1 ianuarie 2023. „Rata inflației pentru anul 2022 o sa o cunoaștem abia la sfarșitul primului trimestru din 2023, de aia in legea 263, legea pensiilor, se spune ca se merge pe o rata a inflației din anul 2021 care […]