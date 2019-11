Marius Budăi, argumente pentru creşterea salariului minim pe economie Dupa ce Ludovic Orban a anuntat ca se va face o analiza inainte de cresterea salariului minim, fostul ministru al Muncii, Marius Budai, a oferit mai multe argumente pentru care aceasta crestere ar trebui sa aiba loc de la 1 ianuarie, asa cum este prevazut in legea salarizarii. Iata mai jos postarea integrala Iata mai jos postarea integrala "ARGUMENTE PENTRU CREȘTEREA SALARIULUI DE BAZA MINIM BRUT PE TARA GARANTAT IN PLATA • Numeroși lucratori cu noma intreaga caștiga venituri sub nivelul minim de subzistența sau nivelul minim de trai decent calculat la nivelul gospodariilor de salariați. Romania are… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi, prim-ministrul Ludovic Orban a avut o ședința cu ministrul Finanțelor și ministrul Muncii pentru a fi analizata creșterea salariului minim. A fost evaluata propunerea vechiului Guvern și s-au facut analize asupra impactului pe care aceasta masura va afecta mediul economic. Majorarea…

- Reprezentanții Partidului Național Liberal propun un nou mecanism și anume introducerea salariului minim unitar, susține Romania TV. Varianta luata in calcul luata de liberali din dorința de a nu mai exista un salariu diferențiat in funcție de studiile superioare așa cum se intampla in prezent.…

- Majorarea salariului minim brut pe economie este o decizie care trebuie elaborata in parteneriat cu Consiliul tripartit si trebuie gasit un mecanism obiectiv pentru a efectua aceasta crestere, a declarat marti premierul desemnat, Ludovic Orban, la audierea ministrului propus al Finantelor, Florin…

- Apropo de creșterea salariului minim cu 100 lei, Tanase Stamule a sugerat ca Ludovic Orban a zis ca aceasta masura nu este un lucru rau, intrebarea fiind urmatoarea: de ce e propusa acum marirea. "Așa cum a zis și domnul Orban, nu suntem impotriva masurii. Ni se pare ciudat insa ca un premier…

- Majorarea salariului minim nu este optionala, iar actualul Guvern, desi este interimar, poate sa adopte aceasta masura, scrie ministrul interimar al Muncii, Marius Budai, pe pagina sa de Facebook. "Le reamintesc colegilor de la PNL care se pregatesc sa intre la guvernare ca majorarea salariului minim…

- Ministrul demis al Muncii, Marius Budai, a lansat, miercuri, un atac la adresa presedintelui Partidului National Liberal, premierul desemnat Ludovic Orban, dupa ce acesta a criticat intentia social-democratilor de majorare a salariului minim net pe economie cu 100 de lei. Budai a postat pe pagina sa…

- Ludovic Orban a ironizat, marți, anunțul Vioricai Dancila și al ministrului Muncii, Marius Budai, cu privire la majorarea salariului minim cu 100 de lei, afirmând ca "mai era cineva prin 1989 care mai dadea câte 100 de lei".

- PSD a pregatit o Hotarâre de Guvern prin care vrea majorarea salariului minim cu 100 lei "asa cum scrie în programul de guvernare". Anunțul a fost facut de fostul ministru al Muncii, Marius Budai.