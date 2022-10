Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca pensiile vor fi majorate sigur de la 1 ianuarie, iar impactul bugetar pentru o eventuala majorare a acestora cu 10% ar fi de 11 miliarde de lei. Intrebat, la Palatul Parlamentului, ce inseamna pentru bugetul de anul viitor majorarea pensiilor, Budai…

- Guvernul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta care prevede majorarea salariilor din sectorul bugetar incepand cu 1 august, impactul fiind in jur de 2 miliarde lei, a anuntat, la Palatul Victoria, ministrul Muncii, Marius Budai, care a adaugat ca aceste cheltuieli se vor face cu incadrarea in bugetul…

- Salarii mai mari pentru milioane de romani incepand cu 1 ianuarie 2023. ”Demaram acum, spre final de an, o discuție in Consiliul Național Tripartit, cu partenerii sociali, sindicate și patronate, pentru a identifica o soluție astfel incat de la 1 ianuarie sa avem o majorare a salariului minim”, a declarat…

- Consumul de servicii din Romania a crescut cu 25-40% (in functie de serviciile cerute), in primul an fara restrictiile din pandemia de COVID-19. Consumul de produse, in special cel cu amanuntul, creste de asemenea, dar sub nivelul inflatiei. Cifrele indica astfel avansul economiei si in al doilea sfert…