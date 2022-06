Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, s-a intalnit marti cu reprezentanti ai sindicatelor din Germania, pentru a discuta aspecte legate de conditiile de munca, salarizare si cazare ale lucratorilor romani din aceasta tara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a avut, marti, o intrevedere cu omologul german, Hubertus Heil. Social-democratul a transmis ca oficialul german si-a aratat preocuparea pentru romanii din Germania si au discutat despre realizarea unui plan de actiune pentru a consolida cooperarea dintre cele doua tari.

- Romania trebuie sa modifice Codul Muncii pana la 1 august 2022, pentru ca altfel risca o procedura de infringement din partea Comisiei Europene . Angajatorii vor fi obligați sa furnizeze, in scris, mai multe informații decat in prezent despre raporturile de munca sau sa scada perioada de proba a angajaților.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat cand primesc batranii ajutorul de 700 de lei. De ajutorul unic de 700 de lei vor beneficia pensionarii care au pensiile pana in pragul de 2000 de lei. Conform șefului de la Munca, 3,2 milioane de pensionari vor beneficia de noua masura sociala. Cand ajunge ajutorul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia zilei de 1 Mai, marcata in acest an, de efectele razboiului din Ucraina. „Asistam cu toții la distrugerea a zeci, sute de mii de locuri de munca, de intreprinderi și de vieți,” a transmis Marius Budai intr-un mesaj postat pe contul…

- Senatorul USR Anca Dragu a transmis joi, 31 martie, ca „ministrul Budai s-a pierdut in traducerea din engleza in romana”, dupa ce acesta a scris ca a discutat cu Nicolas Schmit, comisar european, despre flexibilizarea procentului de 9.4% din PIB alocat pentru pensii, in PNRR, in urma negocierilor cu…