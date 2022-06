Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Antena 3 ca salariile angajaților din mediul privat pot fi majorate cu 200 de lei lunar net, pentru ca statul nu va opri nicio taxa. Masura propusa de social-democrat vine in contextul in care inflația din Romania se apropie de 14%, iar puterea de cumparare…

- Romanii se confrunta cu o situație extrem de dificila. Au explodat prețurile la facturi, dar și la alimente și carburanți, iar mulți dintre ei nu iși mai permit sa iși asigure traiul zilnic. In acest sens, Guvernul vine in ajutorul lor. Marius Budai a anunțat ca Executivul va majora tichetele de masa…

- „Sunt 4,9 milioane de pensionari dintre care 2,3 milioane de cetațeni romani intra in acest al doilea pachet de masuri „Sprijin pentru Romania”. Mai avem aici peste 800.000 de persoane cu dizabilitați, 47.000 de copii in centre de plasament care vor beneficia pe langa norma de hrana majorara și bani…

- „Luni, dupa sedinta coalitiei, vom prezenta intregul pachet Sprijin pentru Romania, un pachet atat social, cat si economic, asteptat de romani si de mediul de afaceri, dar in principal foarte necesar pentru aceasta perioada prin care trece si Romania impreuna cu intreaga Europa. (...) E un pachet de…