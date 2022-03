​​Marius Bodea (Senator USR): Susțin deschis aderarea Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei la UE (P) Aderarea la Uniunea Europeana a Republicii Moldova, Ucrainei si Georgiei, optiune pe care toate cele trei tari au exprimat deschis de multi ani, este fireasca in noul context mondial. Sustin deschis, din calitatea mea de senator USR, includerea celor trei tari in comunitatea care le-ar mentine pe drumul spre reforma, le-ar asigura bunastarea pe care toti ne-o dorim si, in cele din urma, le-ar proteja populatia si teritoriul. Republica Moldova a dovedit in ultimii aproape doi ani ca s-a inscris ferm pe drumul reformelor, spre modernizare si spre Europa. Presedintele Maia Sandu, guvernul Nataliei… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

