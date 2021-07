Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a calificat drept „patetic” gestul facut de Ludovic Orban care a declarat ca a dat si ofera în continuare Partidului National Liberal mintea sa, sufletul, inima, timpul, energia, „si chiar si viata mea daca este nevoie”. Ea considera ca o demisie,…

- Senatorul USR PLUS Marius Bodea sustine ca alegerile interne din PNL s-au transformat din sarbatoarea democratiei intr-o „mare Sarbatoare a Rusinii Nationale“ ce risca sa arunce in aer guvernarea, dupa ce Ludovic Orban a afirmat ca liberalii au niste parteneri de guvernare care „parca nu s-a nascut…

- Consilierii locali ieseni au aprobat, luni, alocarea sumei de 6,7 milioane de lei pentru clubul de fotbal Politehnica, dupa retrogradarea echipei in liga secunda, primarul Mihai Chirica vorbind de un nou inceput in fotbalul iesean. Senatorul USR PLUS Marius Bodea a scris pe Facebook ca ”dupa o retrogradare…

- Romania nu are 29 de miliarde de euro puse intr-o pusculita la Bruxelles pe care baronii locali sa-i poata schimba in lei cand raman fara bani de furat, avertizeaza senatorul USR PLUS Marius Bodea. Marius Bodea: „Banii alocati tarii noastre prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta trebuie atrasi cinstit.…

- PSD a transmis, marti seara, dupa ce Parlamentul a respins cererea de infiintare a unei comisii parlamentare de ancheta privind raportarile problematice ale deceselor cauzate de Covid-19, ca „Romania de azi inseamna secretomanie, incompetenta agresiva si multa prostie consolidate”.

- Senatorul USR PLUS Marius Bodea sustine ca Mihai Chirica si Costel Alexe, "cei doi moroi din fruntea Primariei si a CJ Iasi", sunt "mangaiati pe crestet" de conducerea PNL, el precizand ca, daca liberalii nu se delimiteaza de cei doi politicieni, USR PLUS nu va face alianta la Iasi cu PNL. Marius…

