Presedintele Comisiei pentru Transporturi din Camera Deputatilor, liberalul Marius Bodea, a declarat, joi, ca Autostrada A8 Iasi va fi construita cu fonduri europene in cadrul Programului Operational de Transport.



Parlamentarul iesean a subliniat, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, ca angajamentul Guvernului PNL ramane ferm cu privire la aceasta investitie.



"A8 va primi finantare europeana chiar si din putinii bani pe care Programul Operational de Transport ii are la dispozitie! Am purtat deja discutii cu Ministrul Transporturilor, domnul Lucian Bode, care a demarat…