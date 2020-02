Stiri pe aceeasi tema

- El a fost depistat pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze. Tanarul a declarat ca a primit amenințari pe internet ca, daca iese din spital va fi omorat, anunța Antena3.Asistentul a ajuns la spitalul de Urgența, in Reșița și dupa aceea a fost trimis la Timișoara. El…

- Voicu Ion Valentin, candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5, solicita, intr-o postare pe pagina de Facebook, demisia sau demiterea directorului din cadrul Administrației Piețelor Sector 5, in urma incidentului din Piața Rahova in care cetațenii și producatorii puteau fi raniți.''Solicit de…

- Mitropolitul Ioan al Banatului i-a propus ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, aflat vineri la Timisoara, ca prefectii sa aiba la dispozitie un fond minim de urgenta, la fel cum are si premierul, pentru situatii extreme sau calamitati, dar si cate un spatiu din cladiri dezafectate ale MApN,…

- Deputatul liberal Marius Bodea condamna practica administratiei PSD de a ataca operatorii aerieni prin publicatii de santaj, precum BZI. Articolele menite sa dezinformeze publicul si sa afecteze imaginea companiei Blue Air, cu care Aeroportul Iasi a construit parteneriate solide, sunt dovada lipsei…

- Radu Vasile Toța, din județul Bihor, a plecat de la locuința fiicei sale in 18 noiembrie, de pe strada Martir Angela Sava din Timișoara. Venise sa o vada, insa a plecat și nu s-a mai intors. Fiica sa și-a dat seama ca ceva nu este in ordine in momentul in care nu a mai putut lua legatura cu el, dupa…

- Echipajul specializat din cadrul Ministerului Apararii Naționale este așteptat sa soseasca la Timișoara in dimineața zilei de joi. Militarii specializați in astfel de misiuni vor efectua masuratori suplimentare in zonele in care a fost descoperita prezența otravii. Sosirea specialiștilor…

- STS anunța, in cazul de la Timișoara, ca de sambata pana luni, au fost inregistrate 15 apeluri de urgența, care includ și apelurile de revenire pentru același caz de pe strada Miorița, unde s-a efectuat deratizarea.Vezi și: Sondaj PNL: Klaus Iohannis are probleme in a convinge votantii candidatilor…

- UPDATE: DSP: Vom face verificari și la firma care a facut dezinsecția in bloc, fiind vizate inclusiv condițiile in care sunt depozitate substanțele. Trebuie verificat daca firma a anunțat locatarii, pentru ca legislația prevede anunțarea populației. UPDATE: Autoritațile organizeaza o conferința de presa…