- Marius Balo, clujeanul care a fost intemnițat, opt ani, intr-o inchisoare din China, se afla in cea de-a 20-a zi de greva a foamei pentru a determina Ministerul Justiției sa faca demersurile necesare pentru transferul Alinei Apostol in țara.Cazul Alinei Apostol, traducatoarea inchisa de 7 ani in China…

- De la inceputul lunii iunie, clujeanul Marius Balo a intrat in greva foamei pe termen nelimitat, pana la soluționarea cazului umanitar al Alinei Apostol, care se afla in inchisoare in China pentru o frauda bancara.

- O alerta pentru temperaturi ridicate este in vigoare marti in China pentru mare parte din nordul tarii, inclusiv in capitala Beijing, unde temperaturile ar putea depasi pe alocuri 37 de grade Celsius, au precizat marti serviciile meteorologice, potrivit AFP, potrivit Agerpres.

- Deputatul George Simion, liderul AUR, susține ca a intrat in greva foamei, vineri, și ca va ramane peste noapte la Parchetul General. Dupa anunț, un reprezentant al Ambulanței a venit sa il consulte, conform procedurilor, și a declarat: George Simion a mers singur la Parchetul General „In mod normal…

- Președintele AUR, George Simion, a fost consultat, vineri, de catre un echipaj medical, dupa ce a intrat in greva foamei, in cladirea Parchetului General.Politicianul a ajuns vineri, in jurul orei 12.

- In luna iunie a acestui an, Marius Balo are de gand sa intre pentru a treia oara in greva foamei, sperand astfel ca prin presiunea publica autoritațile romane sa grabeasca demersurile necesare obținerii transferului Alinei Apostol din penitenciarul din China.Barbatul a declarat ca aceasta traiește un…

- ”Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC), afiliat la Federatia PUBLISIND si la Blocul National Sindical – declanseaza proteste contra inechitatilor salariale si a discriminarii salariatilor din ONRC fata de celelalte categorii de angajati din familia ocupationala…

- Clujeanul Marius Balo, inchis in trecut pentru 8 ani in China, face un apel disperat pentru salvarea Alinei Apostol, aflata intr-o situație similara, in condiții de temnița grea. Acesta face greva foamei pana cand autoritațile statului se vor implica in acest caz.