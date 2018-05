Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo incearca sa continue in aceasta seara parcursul solid din play-out. "Cainii" evolueaza pe terenul lui Juventus București intr-un meci din etapa a 10-a a play-out-ului. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de…

- ACS Poli ia o gura de oxigen dupa un nou meci cu Juventus București acasa. Formația pregatita de Adrian Neaga scapa momentan de locurile retrogradabile dupa 2-0 cu elevii lui Marius Baciu. Timișorenii au beneficiat de autogolul lui Wallace și un penalty concretizat de Gabriel Vașvari. Pe o canicula…

- Marius Baciu, antrenorul principal al formației Juventus Bucuresti, a digerat cu greu umilința cu FC Botoșani, scor 0-3. Baciu a declarat ca nu a ințeles de ce elevii sai nu au respectat planul pe care l-au avut pentru acest meci și de ce au evoluat cu frica impotriva echipei lui Costel Enache. „Am…

- Marius Baciu, 42 de ani, antrenorul celor de la Juventus București, și-a felicitat elevii dupa cea mai importanta victorie a sezonului, scor 2-1, pe terenul lui Dinamo. Vezi AICI video de la meci! Vezi AICI FOTO de la meci! "Am caștigat cu Dinamo și asta ne bucura, dar trebuie sa fim realiști. Mai…

- „Cainii” sunt prudenți inaintea jocului pe care il vor susține in aceasta seara pe teren propriu cu Juventus București. Tehnicianul alb-roșilor, Florin Bratu, a declarat ca venirile lui Marius Baciu și Erik Lincar au intarit Juventus, nou-promovata putand pune probleme oricarui adversar din play-out,…

- Adevarate minuni face puțina sare pusa in demachiant pentru pielea feței! Potrivit specialiștilor, acest gomaj natural format din sare de bucatarie și demachiant iți va hrani pielea. Ai insa grija sa nu iți intre in ochi! Alte metode prin care tenul tau va arata impecabil: Evita aparitia cosurilor folosind…

- Viitorul a castigat la ultima faza a meciului partida sustinuta in penultima etapa a acestui sezon regular pe teren propriu cu scorul de 2-1 (1-1) si pastreaza in continuare sanse la accederea in play-off-ul Ligii I. Moldovenii au deschis scorul prin Mihai Roman care a transformat in minutul 10 un penalty…

- Liga 1 Gaz Metan Mediaș – Juventus București (ora 18.00) Un meci foarte important in lupta pentru salvarea de la retrogradare se va juca la Medias, intre Gaz Metan si Juventus, doua echipe cu loturi mult schimbate fata de toamna lui 2017, cand ambele au avut evolutii sub asteptari. Gaz Metan și Juventus…