Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica și soția sunt dovada clara ca dragostea adevarata exista și sentimentele nu dispar odata cu trecerea timpului! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu fostul antrenor al CFR Cluj și partenera acestuia, femeia alaturi de care…

- Viviana Radoi, apariție ravașitoare la volanul bolidului de lux, de peste 300.000 de euro! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe soția lui Mirel Radoi in timp ce se intorcea de la cumparaturi. Dovada ca Viviana Radoi e tratata ca o regina atunci cand…

- Bia Khalifa iubește din nou! La aproximativ patru luni de la desparțirea de Fulgy de la Clejani, blondina și-a gasit fericirea in brațele unui alt barbat potent financiar. Cum o rasfața iubitul italian pe Bia Khalifa! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro au surprins…

- Avem dovada ca Sorin Blejnar este atent cu oamenii dragi lui și nu se da la o parte atunci cand vine vorba sa-i ajute. In plina zi, paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins pe acesta in ipostaze cu adevarat rare. Iata cum a fost…

- Bianca Dragușanu este una dintre cele mai iubite și apreciate apariții din showbiz-ul romanesc! Deși are un program incarcat și e implicata intr-o mulțime de proiecte, diva reușește sa iși faca timp și sa fie atenta la nevoile persoanelor pe care le iubește. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene…

- Costin Rus știe cat de importante sunt momentele petrecute alaturi de soția lui, așa ca o pune de fiecare data pe primul loc! Printisorul de la Tartasesti nu pleaca nici la distracție fara partenera lui de viața. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele”…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, au ieșit, din nou, la „vanatoare” de vedete și nu mica ne-a fost mirarea atunci cand l-au surprins pe Oreste Teodorescu, impreuna cu soția sa, Liliana. In urma cu ceva timp, jurnalistul anunța ca vrea sa fuga de agitația din București, dar…

- What's Up este indragostit lulea de iubita lui și nu vrea sa stea departe de ea nici macar atunci cand iese in oraș, cu baieții. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe artist in timp ce a ieșit in oraș, cu prietenii, dar partenera de viața a acestuia…