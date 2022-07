Marius Arcăleanu pierde scaunul de consilier județean PE CRACA… Demiterea lui Marius Arcaleanu din Partidul Național Liberal, in urma clinciurilor cu conducerea partidului, nu ramane fara urmari. Lasat fara sprijin politic, fostul candidat al liberalilor la funcția de președințe al Consiliului Județean, ramana și fara scaunul de consilier județean. Acesta a fost eliminat deja din grupul de whatapp al consilierilor județeni PNL, […] Articolul Marius Arcaleanu pierde scaunul de consilier județean apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

