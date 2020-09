Stiri pe aceeasi tema

- La ora 14:00, Bucureștiul se menține pe ultimul loc ca prezența la vot la "locale", dar numarul alegatorilor ramane cu aproape 2% mai mare decat acum patru ani.La jumatatea zilei de votare, Bucureștiul a inregistrat un total de 334.871 de votanți, ceea ce corespunde unui procent de 18,41%, care plaseaza…

- Marcel Ciolacu a votat la Buzau, la o secție de votare de la Școala Gimnaziala Episcop Dionisie Romano. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la iesirea din secție de votare de la Buzau, ca „patru ani atat municipiul cat si judetul vor fi pe mana unor adevarati administratori si cu siguranta…

- Inspectorii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au efectuat, in perioada estivala, 8.000 de controale la unitați de turism și restaurante, cluburi și terase. In urma verificarilor, autoritațile au dat peste 4.600 de amenzi, in valoare totala de aproximativ 8 milioane de lei,…

- Federația Romana de Tenis de Masa și Asociația Suedeza de Tenis de Masa ( Svenska Bordtennisforbundet ) au semnat, in premiera in Europa, un parteneriat de performanța multilateral, in urma unui acord la care au ajuns cei doi președinți, Petra Sorling și Cristinel Romanescu. Aceasta colaborare dintre…

- Polițiștii de frontiera nu au permis, in ultimele 24 de ore, intrarea in Romania a 250 de cetațeni straini, fiindca nu indeplineau condițiile prevazute de lege. De asemenea, nu s-a permis ieșirea din țara a 10 cetațeni romani din diferite motive legale. Conform unui comunicat al Inspectoratului General…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) se reunește astazi, 26 august, pentru a dezbate regulile de protecție sanitara pe timpul campaniei electorale și masurile referitoare la redeschiderea teatrelor, cinematografelor și restaurantelor. Premierul Ludovic Orban a anunțat ieri ca acestea…

- Surpriza de zile mari pentru bistrițenii aflați in aceasta seara in Parcul Municipal! Aceștia au dat nas in nas cu președintele Partidului Verde, actorul și omul de televiziune Florin Calinescu. Prezența lui Calinescu la Bistrița este strans legata de candidatura omului de afaceri Dan Ciobanica la fotoliul…

- Ministrul Finantelor sustine ca puterea pe care opozitia o are in Parlament a facut sa distruga toate masurile de limitare a raspandirii coronavirusului. Florin Citu spune despre Marcel Ciolacu, Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta ca s-au purtat ca niste criminali inca din perioada starii de…