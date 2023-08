Stiri pe aceeasi tema

- O decizie a premierului Marcel Ciolacu, aparuta in Monitorul Oficial, il desemneaza pe Alexandru-Mihai Ghigiu, coordonatorul național in domeniul proprietații intelectuale. ”Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru-Mihai Ghigiu, șef al Cancelariei Prim-Ministrului,…

- "Garda Nationala de Mediu amendeaza cu 75.000 lei o societate care a confundat "Biosfera Delta Dunarii" cu propria hazna", scrie Garda de Mediu.In data de 31.07.2023, comisari din cadrul Comisariatului General al Garzii Nationale de Mediu au efectuat o actiune de inspectie si control la un operator…

- Victor Opaschi a fost numit in funcția de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Marcel Ciolacu, se arata in Monitorul Oficial de luni. Opaschi este un apropiat al lui Ion Iliescu. Victor Opaschi a avut o cariera bogata și variata in domeniul politic…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) le cere fermierilor sa nu mai arda resturile vegetale de pe terenuri. Conform standardului GAEC-3, incepand cu anul de cerere 2023, fermierii care utilizeaza terenuri arabile, inclusiv pajiști temporare, nu mai au voie sa arda miriștile și/sau…

- Mihai Puțintei Spatarelu a fost numit in functia de secretar general cu caracter temporar in cadrul Ministerului Agriculturii. Decizia premierului Marcel Ciolacu privind numirea a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Mihai Puțintei Spatarelu a fost director general la APIA, iar pana la numire…

- Mircea Abrudean a fost numit oficial secretar general al guvernului, potrivit unei decizii semnate de Marcel Ciolacu și publicate in Monitorul Oficial. Premierul Marcel Ciolacu a fost de acord luni, in urma unei ședințe de coaliție, sa il numeasca pe liberalul Mircea Abrudean ca secretar general al…

- Garda Naționala de Mediu și Registrul Auto Roman au desfașurat mai multe acțiuni de verificare a operatorilor economici care desfașoara activitați de reparații auto și dezmembrari a vehiculelor scoase din uz in service-uri neautorizate. “In perioada 12-17.06.2023, pe raza teritoriala a județelor…