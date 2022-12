Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul din Targu Bujor a ales sa iși puna capat zilelor la doar 21 de ani, impușcandu-se acasa, cu arma din dotare. Inainte de a se impușca, tanarul și-a produs mai multe rani la nivelul mainilor. La data de 13 decembrie 2022, Poliția Orașului Targu Bujor a fost sesizata, prin apelul unic de urgența…

- Un agent de poliție din județul Galați s-a sinucis marți seara, potrivit Inspectoratului Județean. Tanarul și-a taiat venele, apoi s-a impușcat in cap. Polițistul avea 21 de ani și lucra in MAI de doar 9 luni, fiind angajat la Postul de Poliție din Cavadinești. A fost deschisa o ancheta pentru a se…

- Atacatorul de 19 ani a murit impușcat in cap in timp ce incerca sa fuga de la locul faptei. Polițistul injunghiat din moschee nu a mai putut fi salvat, iar colegii sai nu au fost nimeriți de gloanțele atacatorului.Inainte de atacul terorist, tanarul musulman a postat un material in care incita alți…

- Polițistul din Cluj care s-a impușcat in cap, a MURIT. Barbatul era in moarte cerebrala Polițistul care s-a impușcat in cap luni dimineața, in sediul Poliției Dej, imediat dupa ce a intrat in tura, a murit. Imediat dupa teribilul incident, polițistul a fost transportat la Spitalul Municipal Dej, in…

- Ovidiu Onofrei, agentul de poliție care s-a impușcat in cap cu arma din dotare, a murit azi la spital in Cluj-Napoca. Polițistul intrase luni dimineața in sediul poliției, unde urma sa intre ca ofițer de serviciu la poarta unitații. Acesta s-a dus direct in camera de armament, și-a luat pistolul și…

- Doua cazuri șocante au zdruncinat, ieri, Romania, dupa ce doi polițiști tineri au decis sa-și ia viața, fara a oferi explicații care sa justifice gestul lor. Unul dintre oamenii legii avea 39 de ani, era din Dej, și a ales sa se impuște in cap in fața colegului pe care urma sa-l inlocuiasca. Barbatul…

- Polițistul de 39 de ani, care s-a impușcat in sediul Poliției Dej, Cluj, a decedat in dimineața de marți, 1 noiembrie. El ar fi fost una dintre victimele șefului sau, cercetat de DNA pentru purtare abuziva.

- Politistul din Dej, care s-a impuscat luni dimineata, la doar cateva minute dupa ce a intrat in sectie, a murit marti dimineata. Medicii au fost rezervati in ceea ce priveste sansele sale de supravietuire, inca de la inceput, pentru ca ofiterul era in stare grava. Deocamdata nimeni nu stie ce s-a intamplat…