Regizat de regretatul Mantas Kvedaravicius, „Mariupolis 2”, care a fost prezentat in premiera mondiala in luna mai la Cannes, va deschide cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL 2022, ce va avea loc in perioada 8 – 14 august la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii). Prezentat in premiera in Romania la ANONIMUL, „Mariupolis 2” este ultimul film – neterminat – al regizorului lituanian Mantas Kvedaravicius, care a fost capturat de armata rusa și ucis in regiunea Mariopol, in Ucraina, la finalul lunii martie. Documentarul a fost montat in timp record de logodnica regizorului,…