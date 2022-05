Mariupol și Azovstal în mâinile rușilor Daca ucrainenii, nu mai demult de ieri, negau ca militarii de la Azovstal au parasit campul de lupta, daca afirmau ca Mariupol nu ajunge in mainile rușilor, acum ei fac anunțul: 264 de militari parasesc Azovstal. Nu toți cați erau acolo. Caci, in interiorul buncarelor, mai ramane un numar de luptatori, despre care nu se știe inca daca e mai mare, mai mic, egal cu cel al soldaților care parasesc combinatul siderurgic. Dupa mai bine de doua luni și jumatate de lupte sangeroase, rușii cuceresc Mariupol. Soldații Batalionului Azov, care au stat pe baricade tot acest timp și au opus rezistența, au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

