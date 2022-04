Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse si-au reluat loviturile aeriene si incearca sa patrunda in forta in combinatul Azovstal, unde fortele ucrainene ramase in Mariupol rezista in continuare, a declarat sambata consilierul prezidential ucrainean Oleksii Arestovici, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Aparatorii din Mariupol au publicat un clip cu civilii blocați in buncarele de sub uzina Azovstal din Mariupol, ultima reduta a orașului distrus aproape in totalitate de ruși. Clipul, filmat pe 21 aprilie, arata luptatorii din formațiunea ucraineana Azov aducand hrana oamenilor adapostiți aici, in marea…

- Ministerul rus al Apararii a lansat miercuri un nou ultimatum combatanților ucraineni aflați in punctul intarit din complexul industrial Azovstal din Mariupol, anunța Reuters. ”Forțele armate ruse, din motive pur umanitare, propun din nou combatanților batalioanelor naționaliste și mercenarilor straini…

- Rușii au folosit explozive improvizate pentru a-i ataca pe civili. Dupa retragerea trupelor din partea de nord a Ucrainei, analiștii militari avertizeaza ca ar fi vorba despre o liniște de moment. Un covoi de 13 kilometri se indreapta catre orașul Velki Burluk. Cele mai noi informații de pe campul de…

- Vladimir Putin a semnat vineri o lege ce prevede pedepse cu inchisoarea de pana la 15 ani contra celor ce difuzeaza ”informații mincinoase” privind acțiunile Moscovei in afara granițelor. Este vorba de crearea unei arme represive suplimentare ce vizeaza controlul informațiilor referitoare la invadarea…

- Aproape 7.000 de oameni de știința, matematicieni și universitari ruși i-au adresat lui Vladimir Putin o scrisoare deschisa pentru a «protesta ferm» impotriva razboiului din Ucraina. «Noi, oamenii de știința și jurnaliștii din domeniul științific din Rusia protestam ferm impotriva invaziei militare…

- Situația din Ucraina continua sa fie critica, in cea de-a treia zi a bombardamentelor rusești din țara vecina. Armata lui Vladimir Putin s-a apropiat periculos de Kiev, iar soarta ucrainenilor pare sa atarne de un fir de ața. Sambata dimineața, reprezentanții media din anturajul naționalei de fotbal…

- Fortele ucrainene au anunțat, sambata dimineața, ca au respins un atac nocturn al militarilor rusi impotriva uneia dintre pozitiile lor de pe Bulevardul Victoriei, una dintre principalele artere ale capitalei Kiev. “Atacul a fost respins”, se noteaza intr-un mesaj pe contul de Facebook al președintelui…