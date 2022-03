Mariupol, primul orașul european în dezastru umanitar Imagini dramatice din Mariupol, unde oamenii sunt omorați de armata rusa, care nu face nicio diferența intre civili și militari. Din blocurile bombardate continuu nu se mai poate folosi niciun lucru. Orașul este in faza de dezastru umanitar, spune organizația Medici fara Frontiere. Potrivit acesteia, locuitorii nu mai au apa curenta de o saptamana, oamenii topesc zapada sau incearca sa gaseasca apa in conductele subterane. Nu exista alimente suficiente, multe persoane mor din cauza lipsei de medicamente. In oraș e o atmosfera de panica și exista temerea ca unii locuitori vor incerca sa paraseasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

