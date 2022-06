Mariupol, în carantină din cauza unei boli devastatoare, după ce a fost capturat de ruși Rușii care controleaza orașul-port Mariupol au plasat localitatea in carantina. Motivul este o posibila epidemie de holera. Informația privind carantina la Mariupol provine de la Petro Andriușcenko, un consilier al primarului ucrainean al orașului. „Vedem cum orașul intra in izolare. Cuvantul ‘holera’ este menționat in oraș printre autoritațile de ocupație și ajutoarele lor”, a spus […] The post Mariupol, in carantina din cauza unei boli devastatoare, dupa ce a fost capturat de ruși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

