- Razboiul din Ucraina „poate fi incheiat prin discuții directe” intre președinții Ucrainei și al Rusiei, a declarat joi Mihailo Podoliak, unul dintre principalii consilieri ai lui Volodimir Zelenski. Mihailo Podoliak a declarat ca așteapta in zilele urmatoare o evaluare despre cum se desfașoara ofensiva…

- Astazi expira ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni care apara portul Mariupol. Moscova a anunțat ca va cruța viețile acestora daca depun armele in cursul zilei de duminica. Incepand de luni Rusia va interzice accesul la Mariupol.

- La 4.176.401 ajunsese sambata la pranz, potrivit Inaltului Comisariat ONU pentru refugiați, numarul ucrainenilor care au fugit de razboi, cu 38.559 mai mulți fața de precedentul bilanț anunțat vineri. S-a precizat ca 90% din cei care au fugit de bombardamente sunt femei și copii, autoritațile ucrainene…

- Președintele ucrainean a cerut din nou sambata seara, pe un ton extrem de dramatic, intr-un mesaj video, un ajutor militar eficient din partea partenerilor internaționali. Mesajul era lansat dupa o convorbire cu președintele Poloniei, Andrzej Duda, și dupa discursurile și promisiunile facute de NATO,…

- Forțe ruse inainteaza catre sud, dinspre Harkov, si catre nord, de la Mariupol, a anuntat duminica spionajul militar britanic.Pe de alta parte, campul de lupta din nordul Ucrainei ramane ”in mare parte static”, deoarece contraatacuri ucrainene impiedica forțele ruse sa se regrupeze. Acesta ar fi și…

- Peste 800 de persoane care duminica au manifestat in diverse orașe din Rusia impotriva invadarii Ucrainei de catre forțele armate ruse au fost interpelate in circa 37 de orașe din Rusia, relateaza organizația neguvernamentala OVD-Info, citata de France Presse. Corespondenti ai presei straine prezenți…

- Maghiarii i-au anuntat pe rusi ca nu vor permite tranzitul de arme prin Ungaria, cu destinatia Moscova. „Pentru a mentine securitatea in tara”, a afirmat ministrul de externe Peter Szijjarto, in timpul unei vizite in Kosovo. „Motivul luarii acestei decizii este acela ca astfel de transporturi ar putea…

- Deși interzise, manifestații impotriva atacarii Ucrainei de catre trupele ruse au avut și continua sa aiba loc in circa 50 de localitați din Rusia, incepand cu Moscova și Sankt Petersburg. Joi seara, la cateva ore de la declanșarea ofensivei ruse in teritorii ucrainiene, relateaza corespondenți ai agențiilor…