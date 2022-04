Stiri pe aceeasi tema

- Agenția ONU a inregistrat pana in prezent 3.776 de victime civile in Ucraina: 1.563 de morți și 2.213 de raniți.ONU și-a reiterat convingerea ca „cifrele reale sunt considerabil mai mari, deoarece primirea de informații din unele locații in care au avut loc ostilitați intense a fost intarziata și multe…

- Vicepremierul ucrainean Irina Vereshchuk a anuntat ca peste 3.300 de persoane au fost evacuate in siguranta in cursul zilei de luni, dar un convoi de la Mariupol a fost oprit de fortele ruse pe o ruta convenita, potrivit The Kiev Independent.

- Politia ucraineana din regiunea Kiev a anuntat ca sapte civili au fost ucisi vineri de bombardamentele ruse in localitatea Bucha, situata la nord vest de capitala Ucrainei, transmite DPA.In regiunea estica Donetk, conducerea politiei regionale a evocat zeci de morti si raniti in atacurile comise vineri.Partea…

- Teatrul din Mariupol, oraș din sudul Ucrainei, a fost vizat de un atac aerian rusesc. Grav avariata, cladirea adapostește sute de civili. Cuvantul „COPII”, vizibil din cer, era insa scris cu litere uriașe in fața și in spatele cladirii. Autoritațile din Mariupol semnalizasera astfel, in limba rusa,…

Autoritatile ruse au afirmat luni ca 23 de persoane au fost ucise de o racheta ucraineana in orasul prorus Donetk, acuzand Kievul de "crima de razboi", relateaza AFP.

- Vicepresedintele Consiliului de Ministri al peninsulei Crimeea anexate de Rusia sustine ca un coridor terestru leaga de acum aceasta zona de regiunea separatista Donbas din Ucraina, informeaza luni dpa. Potrivit lui Gheorghi Muradov, citat de RIA Novosti, fortele ruse au preluat controlul asupra drumului…

- Situație disperata la Mariupol. Cadavre sunt ingropate intr-o groapa comuna in orasul situat in sudul Ucrainei, asediat de mai multe zile de forte ruse, relateaza CNN. Aflat sub intense bombardamente din partea forțelor ruse, orașul ucrainean Mariupol a inregistrat cel puțin 1.170 de civili uciși de…

- 17 persoane au fost ranite dupa lovitura aeriana care ar fi lovit spitalul de copii și secția de maternitate din Mariupol in aceasta dupa-amiaza, transmite guvernatorul regiunii Donețk a Ucrainei, citat de The Guardian. Printre cei raniți se afla femei in travaliu, a mai spus guvernatorul regional Pavlo…