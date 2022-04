Stiri pe aceeasi tema

- Situația continua sa fie critica in Mariupol in ziua 56 de razboi, iar președintele Zelenski spune ca armata rusa se va inscrie pentru totdeauna in istoria lumii drept „cea mai barbara si inumana”. Intre timp, forțele ucrainene au respins tentativele de inaintare ale forțelor ruse in Donbas, potrivit…

- Uciderea intenționata a civililor, distrugerea cartierelor rezidențiale și folosirea tuturor tipuri de arme sunt semnatura armatei ruse, care se va inscrie pentru totdeauna in istoria lumii drept „cea mai barbara si inumana”, a transmis miercuri noaptea președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat…

- "Inamicul este de zece ori mai numeros decat noi", a spus Sergii Volina, comandantul Brigazii 36 a Marinei nationale, retrasa in vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol (sud-estul Ucrainei), asediat de fortele ruse."Facem apel si ii imploram pe toti liderii lumii sa ne ajute. Le cerem sa foloseasca…

- Alexei Arestovich, consilierul președintelui ucrainean, susține ca armata rusa a devenit, involuntar, principalul furnizor de armament pentru forțele de aparare ucrainene, avand in vedere cantitatea de echipament militar scos din acțiune sau abandonat pe campul de lupta. „O parte din echipamentele rusești…

- Autoritatile ucrainene au anuntat ca un convoi de ajutor umanitar mult asteptat pentru orasul asediat Mariupol (in sudul Ucrainei) pare sa fi fost incendiat, informeaza News.ro . ”Convoiul nostru umanitar se indreapta spre Mariupol si ne bazam pe angajamentele asumate de Rusia, potrivit carora este…

- "Armata rusa folosește toate armele lor aici - artilerie, sisteme de lansare de rachete multiple, avioane, rachete tactice. Incearca sa distruga orașul", a spus Orlov.Oficialul susține ca forțele ruse se afla in momentul de fața la doar cațiva kilometri de oraș, din toate parțile, și ca loviturile asupra…

- Armata rusa face apel la civilii ucraineni sa plece din orașele aflate sub asediu. Rușii le cer ucrainielor sa fuga, ca sa iși salveze viețile. “Facem un apel la populația civila din Mariupol, Harkov, Odesa, Kiev și Severodonețk Cetațeni, daca aveți tehnica militara in zona dvs. de locuit – parasiți…