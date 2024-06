Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra de la Mireasa, sezonul 5, a decis sa iși faca o schimbare de look. Fosta concurenta s-a vopsit blonda. Cum arata și cum au reacționat fanii in momentul in care au vazut imaginea cu noul look.

- Gigi Becali și-a facut apariția la stadion dupa trei ani in care nu a mai fost prezent la un meci de fotbal al FCSB. Gigi Becali a marturisit ca nu ar fi venit la stadion nici macar in ultimul meci, cel in care FCSB a sarbatorit caștigarea trofeului de campioana alaturi de 55 000 de […] The post Transformare…

- Caderea parului este o problema complicata, influentata de mai multi factori, de la genetica, la stilul de viata, spun medicii consultati de MindBodyGreen. Insa parul este o parte importanta din identitatea noastra, de aceea episoadele cu cadere masiva ne pot afecta emotional. Ce e de facut? E important…

- Rafael Nadal nu doar ca s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului de la Madrid, trecand de Pedro Cachin, dar a oferit și un adevarat spectacol facandu-ne sa regasim și sa ne bucuram de spiritul sau de lupta de altadata. Ajutat de public, dar și de experiența, Rafa a reușit mingi care…

- De asemenea, exista persoane care susțin ca parul are memorie și ca poarta in el toate amintirile experiențelor prin care am trecut. Pentru multe femei, parul este o bogație și reprezenta feminitatea și grija de sine. De aceea, acest vis are semnificații profunde și extrem de interesante. Ce inseamna…

- Lidia Buble, in varsta de 30 de ani, și-a facut in urma cu doar cateva luni o schimbare radicala de look. In acest fel, ea a anunțat urmatorul hit din cariera, ”Roșu nuclear” , dar și o noua etapa din viața ei. Vedeta a povestit acum cum a reactionat tatal ei atunci cand a vazut-o.Cea mai mare temere…

- Sindicaliștii Poștei Romane care au intrat in greva raporteaza, luni dimineața, presiuni din partea conducerii instituției, care ar fi trimis angajați de la București sa ii inlocuiasca pe cei de la HUB-ul Logistic și Curierat Regional Cluj, care au intrat in greva. „Blocul Național Sindical, prin…