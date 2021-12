Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry va fi externata azi alaturi de fetița ei, dar a decis sa le arate fanilor cateva momente speciale cu micuța Anastasia, cat inca se afla in maternitate. Proaspata mamica a publicat prima imagine in care apare parțial chipul nou-nascutului.

- CRIMA din Arad: Primele imagini cu tatal vitreg, surprins cand transporta trupul fetiței in geamantan CRIMA din Arad: Primele imagini cu tatal vitreg, surprins cand transporta trupul fetiței in geamantan Apar primele imagini din ziua in care fetița de 4 ani, din Arad, a fost ucisa de tatal sau vitreg.…

- Cristina Ich e influencer, dar dincolo de cariera sa e iubita, e mama. Vedeta in varsta de 33 de ani se afișeaza foarte rar alaturi de familia ei, insa se cunoaște faptul ca se iubește cu Alexandru Pițurca, fiul lui Victor Pițurca, și au impreuna un baiețel, pe Noah. Vedeta nu a atras atenția de data…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au devenit pentru prima data parinți in urma cu o luna, iar acum soția matinalului a facut publica prima imagine cu fiul cuplului, pe nume Luca Tiago. Prima imagine cu chipul lui Luca, baietelul lui Dani Otil si Gabriela Prisacariu Gabriela Prisacariu iși ține la curent…

- Interviul dublu cu Gina Pistol și Smiley, de pe noul canal de YouTube al artistului, a adus la lumina parți neștiute din viața de proaspeți parinți a celor doi. Chiar și cantarețul a fost surprins de dezvaluirile facute de partenera lui cu privire la perioada de dupa naștere. Vedeta a vorbit deschis…

- In urma cu aproximativ doua luni, Cristina Cioran naștea prematur o fetița. De cand a devenit mama, viața vedetei s-a schimbat complet. Alexandru, iubitul actriței, a postat o imagine cu fiica lui in timp ce dormea pe pieptul sau. Cristina Cioran și iubitul sau traiesc cele mai frumoase momente din…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf apar tot mai des impreuna, deși mulți spun ca aceștia ar divorța. Vedeta l-a surprins pe soțul sau in mașina in timp ce conducea, iar imaginea publicata pe Instagram a venit insoțita și de un mesaj.